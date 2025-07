Vitória realiza manutenção nos gramados do Barradão e da Toca do Leão

Gramado do CT Manoel Pontes Tanajura em processo de reformulação - Foto: Divulgação / EC Vitória

A pausa no calendário do futebol brasileiro, motivada pela disputa do Mundial de Clubes, está sendo bem aproveitada pelo Vitória. O clube baiano iniciou nesta semana uma série de serviços de manutenção nos gramados do Barradão e do CT Manoel Pontes Tanajura, visando melhores condições para o retorno das atividades das equipes masculina e feminina.

De acordo com o clube, o gramado do CT passou por um processo completo de recondicionamento. A primeira etapa incluiu o corte vertical com máquina especializada, seguido pela descompactação do solo com tubo oco utilizando o equipamento Verti-Drain. Essa etapa é essencial para melhorar a drenagem e o enraizamento da grama.

Na sequência, foi realizado o chamado Top Dressing, técnica que consiste na aplicação de areia lavada para nivelamento do solo, e finalizado com a adubação do campo com fertilizantes. Já no Barradão, o processo foi mais simples, com corte do gramado, adição de areia e adubação.

Os trabalhos foram conduzidos pela Diretoria de Patrimônio com o objetivo de garantir melhores condições de jogo e segurança para os atletas, além de preservar o padrão de qualidade dos campos em um momento decisivo da temporada.

A reestreia do Barradão após a manutenção está prevista para o dia 8 de julho, no duelo contra o Confiança-SE, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.