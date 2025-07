Vitória anuncia a contratação de meia-atacante português

Português Rúben Rodrigues em ação com a camisa do Oxford United-ING - Foto: Reprodução / Instagram / @oufcofficial

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante português Ruben Rodrigues, nesta quinta-feira, 28, através da plataforma digital TV Vitória+, no YouTube. O centroavante é o segundo reforço confirmado pelo clube para a próxima janela de transferências.

Rúben Rodrigues assinou contrato com o Leão até junho de 2027, após ficar livre no mercado da bola. Na última temporada pelo Oxford United, ele disputou 41 jogos, com quatro gols e três assistências. O português também foi titular na última partida da equipe na temporada, em 3 de maio.

Natural de Oliveira de Azeméis, em Portugal, o atleta de 28 anos também possui nacionalidade holandesa e construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Essa será sua primeira experiência fora do velho continente.

Revelado pelo Wilhelmina '08, da Holanda, Rodrigues passou ainda por clubes como VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. Em 2019, se transferiu para a Inglaterra, onde ganhou destaque com a camisa do Notts County, equipe que defendeu por quatro temporadas.

Nos dois últimos anos, o atacante atuou pelo Oxford United, clube da Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Agora, chega ao rubro-negro baiano com a missão de reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.

A contratação de Rúben Rodrigues ocorre em meio à reformulação no elenco comandado por Thiago Carpini. O Leão da Barra já anunciou saídas e busca, segundo o presidente Fábio Mota, ao menos seis reforços nesta janela de transferências.

Veja lances do meia-atacante Rúben Rodrigues: