Com boa adesão da torcida, lançamento da TV Vitória+ é antecipado

TV Vitória+ teve lançamento antecipado - Foto: Divulgação/EC Vitória

Foi antecipado o lançamento da TV Vitória+, canal de conteúdos exclusivos do Leão da Barra. Com isso, torcedores assinantes já podem acessar a plataforma a partir desta quinta-feira, 26. O adiantamento foi anunciado nesta quarta, 25.

A antecipação ocorre por causa da boa adesão dos rubro-negros, que superaram a expectativa de assinaturas. "Um reconhecimento ao engajamento de quem faz parte dessa nova fase da comunicação do Vitória", disse o clube baiano.

Entre os conteúdos disponíveis na TV Vitória+ estão, segundo o clube, anúncios em primeira mão, bastidores exclusivos, entrevistas inéditas, desafios com o elenco, além de sorteios de camisas e experiências.

Anunciado pelo Vitória no dia 18 de junho, o novo canal foi lançado com pacotes promocionais: o Plano Arquibancada, com valor inicial de R$ 3,99 por mês, e o Plano Cadeira, por R$ 11,99 mensais.