Após quase parar no Vitória, atacante chileno fica sem clube; veja

Eduardo Vargas desistiu do Vitória e optou por fechar com o Nacional - Foto: Divulgação/Nacional

Jogador que esteve muito próximo de defender o Vitória, Eduardo Vargas ficará livre no mercado em breve. O atacante chileno de 35 anos vai deixar o Nacional-URU nesta janela transferências, após uma passagem curta e de pouco destaque.

Em entrevista ao programa El Espectador Deportes, o dirigente Javier Gomensoro, do clube uruguaio, confirmou a saída de Vargas. "Fechamos um acordo para que Eduardo Vargas saia do clube. Foi uma boa aposta, mas um negócio que deu errado. Chegamos a um acordo, o jogador já entendeu, a cláusula de rescisão dele será paga e ele sairá nesta janela de transferências".

Pedido do técnico Martín Lasarte, que trabalhou com o jogador na Seleção do Chile, Vargas disputou apenas 16 jogos pelo Nacional. Depois da chegada do treinador Pablo Peirano, o atacante teve poucas chances no time e estava sem jogar nas últimas quatro partidas.

Eduardo Vargas tinha acerto encaminhado para defender o Leão da Barra em 2025, mas mudou de ideia e resolveu deixar o Brasil. Após atuar cinco temporadas pelo Atlético-MG, o atleta chileno alegou estar "cansado" do calendário do futebol brasileiro.