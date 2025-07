Reformulação no Vitória: nove saídas confirmadas e cinco reforços a caminho

Elenco rubro-negro passará por mais mudanças em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A reformulação no elenco do Vitória segue em ritmo acelerado durante a pausa da temporada. Até esta quinta-feira, 25, o rubro-negro baiano já oficializou a saída de nove jogadores, e a tendência é que mais nomes deixem o clube nos próximos dias. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima sexta-feira, 27, e novas definições devem ocorrer até lá.

Quem está fora dos planos são o meia Wellington Rato e o atacante Carlinhos. Ambos chegaram nesta temporada, mas não conseguiram corresponder às expectativas da comissão técnica e da torcida. Segundo o presidente do clube, Fábio Mota, a permanência de Rato depende diretamente da chegada de um substituto.



"Wellington Rato foi ovacionado por todo mundo, infelizmente ainda não deu certo. Tem vários interesses de clubes da Série A e da Série B, a gente vem conversando. A ideia é trazer um outro meia, conversas avançadas para, aí sim, liberar o Rato", afirmou o dirigente em entrevista ao ge.

Já Carlinhos, emprestado pelo Flamengo, recebeu proposta do Remo, mas recusou a transferência. O clube analisa alternativas para o futuro do jogador, que também não deve permanecer.

Apenas uma chegada confirmada até agora

Apesar do número alto de saídas, o Vitória oficializou apenas uma contratação até agora: o goleiro Thiago Couto, ex-Sport. O presidente Fábio Mota afirmou que o clube pretende contratar ao menos seis reforços durante esta janela de transferências para reforçar setores carentes do elenco.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento na Série A, o Vitória vive momento delicado no Brasileirão e aposta na reformulação como caminho para reagir na competição. A expectativa é que novas contratações sejam anunciadas.

Os comandados de Thiago Carpini voltam a campo no próximo dia 8 de julho, contra o Confiança, no Barradão, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Quem já saiu?

Até agora, deixaram o elenco rubro-negro os seguintes atletas:

Gabriel (goleiro) – Sport

Hugo (lateral) – Al-Wasl (Emirados Árabes)

Bruno Uvini (zagueiro) – rescindiu contrato

Thiaguinho (volante) – Operário-PR

Carlos Eduardo (atacante) – Mirassol

Janderson (atacante) – Göztepe (Turquia)

Gustavo Silva (atacante) – Jubilo Iwata (Japão)

Fábio Soares (atacante) – Ferroviária

Bruno Xavier (atacante) – Vila Nova