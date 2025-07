Futuro definido! Cristiano Ronaldo renova com Al-Nassr até 2027

Cristiano Ronaldo estende contrato com Al-Nassr até 2027 - Foto: Al Nassr Football Club / AFP

Cristiano Ronaldo continuará defendendo as cores do Al-Nassr. O clube da Arábia Saudita anunciou, na manhã desta quinta-feira, 26, a renovação de contrato com o craque português por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até 2027.

Com a renovação, o atacante de 39 anos poderá atuar até os 42, mantendo viva a meta de alcançar o milésimo gol na carreira. Atualmente, CR7 soma 938 gols oficiais, faltando 62 para atingir a marca histórica.

Nas redes sociais, Cristiano celebrou o novo contrato com entusiasmo:

Um novo capítulo começa. Mesma paixão, mesmo sonho. Vamos fazer história juntos Cristiano Ronaldo - craque português

Desde que chegou ao Al-Nassr no início de 2023, após saída do Manchester United, Ronaldo soma 99 gols e 19 assistências em 111 partidas, com destaque para a conquista da Copa dos Campeões Árabes de 2023, seu único título pelo clube até o momento.

Antes de assinar a renovação, o craque chegou a ser sondado por clubes interessados em contar com ele para o Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos. No entanto, nenhuma negociação avançou, e o caminho ficou livre para a extensão do vínculo com a equipe saudita.