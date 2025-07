Mais um! Bahia tira treinador do Fortaleza e aumenta rivalidade

Carlos Larocca assume o Sub-17 do Bahia após saída de Léo Mendes - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia acabou de anunciar o treinador Carlos Larocca — que chega do Fortaleza — como o novo treinador da equipe Sub-17 do Esquadrão. O comandante substitui Léo Mendes, que voltará a dirigir a equipe profissional feminina da Ferroviária-SP.

No Fortaleza, Larocca foi destaque pelo trabalho no desenvolvimento de atletas, além dos bons resultados, deixando a equipe cearense na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Com formação em Educação Física e Licença ATFA (Associação dos Treinadores do Futebol Argentino), o novo comandante também acumula conquistas expressivas na base do Fluminense, sendo o treinador com mais títulos internacionais da história da base do clube carioca.

Anunciado nesta quinta-feira, 26, Carlos Larocca se apresenta na nesta sexta-feira, 27, quando já comandará o primeiro treino, de olho na sequência da temporada. O primeiro desafio será contra o Flamengo, na terça-feira, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Mais um?

Desde a chegada do Grupo City, o Bahia, seja no profissional ou nas divisões de base, tem realizado um processo de captação nos principais rivais do futebol nordestino — contratando jogadores como Pulga e Marcos Victor (Ceará); Luciano Juba (Sport) e Caio Alexandre (Fortaleza).

O Tricolor de Aço agora atuou na base, tirando o treinador Carlos Larocca, campeão cearense da categoria Sub-17 em 2024, que comandava a campanha do Leão do Pici na liderança do Campeonato Brasileiro.

Clube agradece trabalho de Léo Mendes

Em nota, o Bahia agradeceu ao técnico Leo Mendes pela dedicação, pelos títulos conquistados e pela paixão demonstrada no desenvolvimento dos Pivetes de Aço: "O Tricolor deseja boa sorte em seu próximo desafio profissional".