Com um gol contra de cada lado, Bahia perde para o São Paulo no Sub-20

Bahia e São Paulo pelo Brasileirão Sub-20 - Foto: Divulgação I EC Bahia

Os Pivetes de Aço do Sub-20 viajaram até Cotia para encarar o São Paulo pela 15ª rodada do Brasileirão, mas não conseguiram um bom resultado e saíram de campo derrotados por 3 a 1. Com um gol contra de Gerald para o São Paulo e mais um contra de Enzo Ruan anotando o único do Bahia no jogo, os tricolores seguem com 16 pontos na tabela.

Agora na 16ª posição, a apenas quatro da zona de rebaixamento, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 2, às 15h, contra o Cruzeiro, dentro de casa, no CT Evaristo de Macedo, buscando melhorar sua situação e se aproximar um pouco mais da primeira metade da tabela.

O jogo

A dominância paulista foi grande, e o zero a zero durou pouco - já aos 14 minutos do primeiro tempo, o São Paulo marcou pelos pés de Tetê em boa jogada individual. A diferença foi ampliada pouco tempo depois, com Henrique finalizando no meio da grande área e a bola entrando após se chocar com Gerald, marcando o gol contra que colocou o 2 a 0 no placar.

Depois do intervalo, os dois clubes voltaram para ver os donos da casa ampliando o placar em Cotia. Com a bola vinda de escanteio, Ryan Francisco marcou o terceiro gol do São Paulo, deixando o paulista com a tranquilidade do 3 a 0.

No finalzinho da partida, a diferença diminuiu - um gol contra de Enzo Ruan marcou o primeiro e único do Bahia, que deixou o campo derrotado com um time muito desfalcado em relação ao que costuma defender o Esquadrão de Aço.

Ficha técnica

São Paulo 3 x 1 Bahia - 15ª rodada do Brasileirão Sub-20

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

São Paulo: João Pedro; Maik (Igor Felisberto), Igão, Osorio e Nicolas (Felipe); Matheus Ferreira, Djhordney (Enzo Juan) e Pedro Ferreira; Tetê, Ryan Francisco (Matheus Menezes) e Henrique. Técnico: Allan Barcellos.

Bahia: Victor; Wendel, Gerald, Dodô e Daniel Lima; Sidney, Anthony (João Andrade), Pedrinho (Carioca) e Roger (Jonas); Guilherme (Lyan) e Juninho. Técnico: Rogério Ferreira.

Gols: Tetê, Gerald (GC), Ryan Francisco e Enzo Ruan (GC)

Arbitragem