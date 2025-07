Técnico do Sub-17 recebe proposta e deixa o Bahia; saiba detalhes

Léo Mendes deixa o Esquadrãozinho para assumir a equipe feminina da Ferroviária - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Léo Mendes vai deixar o time Sub-17 do Bahia nesta quarta-feira, 25, após a partida contra o Athletico-PR, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Segundo o portal Bahia Notícias, o técnico aceitou uma proposta para comandar a equipe feminina da Ferroviária, que disputa o Brasileirão A-1 e a Copa Libertadores.

Conforme a reportagem, Mendes já havia comunicado sua saída desde a última semana. Com isso, o Bahia já acertou com o treinador Carlos Larocca, que estava no Fortaleza, para assumir a equipe. O Leão do Pici, inclusive, lidera o Brasileirão Sub-17.

Carlos Larocca, novo técnico do time Sub-17 do Bahia | Foto: João Moura/FEC

À frente do Esquadrãozinho desde fevereiro do ano passado, Léo Mendes foi vice-campeão da Copa do Brasil e conquistou o título do Campeonato Baiano da categoria.

Na despedida de Mendes, os Pivetes de Aço entram em campo às 15h desta terça, para enfrentar o Athletico no CT do Caju. Com sete pontos, o Bahia ocupa apenas a 15ª posição do Brasileiro Sub-17.