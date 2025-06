Diretor explica trabalho para transformar base do Bahia em "potência"

Marcelo Teixeira durante entrevista à TV Bahêa - Foto: Reprodução/YouTube

Diretor das divisões de base do Bahia, Marcelo Teixeira foi um dos primeiros profissionais contratados pelo Esquadrão de Aço após a chegada do City Football Group, conglomerado que é dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O profissional acumula passagens por equipes importantes como Athletico e Fluminense, além do inglês Manchester United, quando trabalhou como olheiro.

Em entrevista concedida à TV Bahêa, Teixeira deu detalhes sobre a "transformação" na base tricolor. Um desses projetos é o 'Bahia Vision', pensado à longo prazo para trazer uma "DNA" alinhado com o Grupo City.

"Cheguei aqui em janeiro de 2023. Um projeto de transformação como a gente vem vivendo hoje não acontece do dia para a noite. Nada na vida se faz com mágica para o milagre acontecer. Então, chegamos no Bahia, que é um clube muito grande, mas que vivia uma divisão de base que já havia algo iniciado, mas proporcional ao que tinha de investimento na primeira equipe. O Bahia era um clube que tinha dívidas antes da SAF que dificultava a fazer grandes investimentos, tanto na primeira equipe quanto na base e infraestrutura", iniciou Teixeira.

O Bahia Vision é um projeto de 10 anos para a base do Bahia, com o objetivo de construir um projeto da grandeza do Bahia, que pudesse colocar o Bahia entre as principais potências na produção de atletas do Brasil. Desde então, desenhamos isso, sempre alinhado com o Grupo City, com o DNA e ideias vindas do grupo, mas também trazendo as nossas ideias e tudo aquilo que a gente viveu, e principalmente adaptando para aquilo que a gente entende que era necessário na Bahia. Marcelo Teixeira - Diretor de Base do Bahia

De acordo com Teixeira, seu trabalho na base do Fluminense levou um tempo para "seguir na direção" esperada. Ele citou a importância da marca 'Pivetes de Aço' para construir uma identidade na revelação de atletas.

"Lembro que no Fluminense depois de quatro ou cinco anos conseguimos seguir na direção que desejávamos. Aqui, no nosso caso, foi algo construído junto ao Grupo City. O Grupo tem um head de metodologia em Manchester, e a gente demorou a identificar aqui no Brasil uma pessoa que conseguisse trazer para liderar essa área. Contratamos o Guilherme [Torres, ex-Flu] há mais ou menos um ano, que é o líder de metodologia da base do Bahia. A marca Pivetes de Aço estará completamente entrelaçada com o DNA dos jogadores da Bahia. O atleta daqui tem que ter alegria, representar o que o estado é. Alegria, suor, dedicação e batalha", finalizou.

Crescimento do trabalho na base

De acordo com Marcelo Teixeira, a SAF do Bahia aumentou consideravelmente a quantidade de profissionais dedicados ao trabalho diretamente ligado a base. Foram criados novos cargos e o número de funcionários mais que dobrou.

Quando chegamos aqui, havia 70 pessoas trabalhando na base. Hoje temos 150. É muito pouco tempo, em pouco mais de dois anos, você dobrou o número de pessoas. Marcelo Teixeira - Diretor de Base do Bahia

“É igual você pensar em uma empresa. Crescemos muito de lá pra cá, e nesse período inicial, a construção do Bahia Vision passou por uma fase de diagnóstico, identificação, planejamento, isso é algo que vem sendo construído e que ainda não terminamos”, finalizou Teixeira.