Clubes brasileiros dão calote no Bahia por vendas de Thaciano e Everaldo

Everaldo e Thaciano, ex-jogadores do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Responsáveis pelas contratações de Thaciano e Everaldo, Santos e Fluminense, respectivamente, ainda devem ao Bahia pelas compras realizadas no início da temporada. Apesar das negociações havarem abatimentos com a venda do atacante Biel, ao clube carioca, e as metas cumpridas por Jean Lucas, ao 'Peixe', o Tricolor ainda não recebeu os valores prometidos pelas equipes.

Com vínculo contratual com o Fluminense até o final de 2026, Everaldo foi vendido ao clube carioca por 700 mil euros (cerca de R$ 4,2 milhões), montante que teve parte abatida pela venda de Biel, que seriam 600 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

De acordo com o criador de conteúdo Rodrigo Barata, do canal 'Bara Bahêa', o Esquadrão de Aço não recebeu a verba prometida ainda neste ano, que é parte dos R$ 1,2 milhão parcelados entre 2025 e 2026 a serem desembolsados pelo 'Tricolor das Laranjeiras'.

O cenário do meia-atacante Thaciano é semelhante, com o Fluminense fechando uma negociação que girou em torno de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Assim como no caso Everaldo, o acordo pelo atleta de 30 anos também conta com um abatimento da bonificação obtida por Jean Lucas, comprado pelo mesmo valo de euros pelo Bahia junto ao Santos em 2024.

Apesar do 'Peixe' não tendo que desembolsar o total dos 4,5 milhões de euros, o montante prometido não foi recebido pelo Esquadrão de Aço até o momento. Contratado pelo clube paulista no início da temporada, Thaciano recebe um salário muito superior ao que ele recebia no Bahia e tem contrato até o final de 2028.