Bahia é o nordestino que mais venceu clubes europeus; veja ranking

Jogo entre Bahia e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Historicamente apontado como detentores do melhor futebol do mundo, os principais clubes europeus estão encontrando dificuldades para encarar as equipes sul-americanas na Copa do Mundo de Clubes da Fifa e os resultados estão mostrando a força do Brasileirão, já que nenhum brasileiro foi derrotado na competição até o momento. Apesar de nunca ter disputado o Mundial, o Bahia é mais um time que possui um retrospecto positivo contra equipes europeias.

Clube do Nordeste que mais enfrentou europeus, com 51 jogos, o Esquadrão de Aço reúne mais vitórias que derrotas, em um histórico que conta com 21 triunfos, 14 empates e 17 reveses, revelando um aproveitamento de 49,7%. O mais recente resultado positivo contra um clube do velho continente aconteceu em 2015, quando o Tricolor venceu o Shakhtar Donetsk em amistoso por 3 a 2. Os dados foram divulgados pelo perfil 'Noite de Copa'.

Como o Bahia nunca disputou um torneio de primeira prateleira contra clubes europeus, todos os confrontos são válidos por amistosos que ocorreram durante excursões — seja do Tricolor à Europa ou dos outros times ao Brasil. O último jogo, por exemplo, aconteceu na pré-temporada neste ano, quando o Esquadrão empatou em 0 a 0 com o time B do Girona, da Espanha, no Centro de Treinamento dos 'Blanquivermells'.

A primeira turnê europeia aconteceu em 1957, quando o Bahia enfrentou equipes de diversos países como Eslováquia, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Rússia e Moldávia. No mesmo ano, o clube baiano bateu o Benfica, de Portugal, por 4 a 1, na Fonte Nova.

O resultado mais emblemático para os tempos atuais aconteceu em 1960, quando o Tricolor 'bailou' sobre o Bayern de Munique e venceu por 6 a 1, em território alemão. Na mesma excursão, o Esquadrão derrotou times como Viktoria Berlin, Anderlecht (BEL), Standard de Liège (BEL), Racing (FRA), Admiral (RUS) e Beerschot (BEL).

Confira os triunfos do Bahia conta times europeus:



21/04/1957 – Slovan Bratislava (SVK) 0 x 1 Bahia

28/04/1957 – Sparta Praga (CZE) 1 x 3 Bahia

13/05/1957 – Hessen Kassel (ALE) 1 x 5 Bahia

28/05/1957 – Alliance (DIN) 2 x 4 Bahia

30/05/1957 – Vejle (DIN) 1 x 5 Bahia

05/06/1957 – Torpedo Moscou (RUS) 1 x 2 Bahia

08/06/1957 – Zenit (RUS) 3 x 4 Bahia

11/06/1957 – Spartak Moscou (RUS) 3 x 4 Bahia

15/06/1957 – Kishinev (MDA) 0 x 1 Bahia

22/06/1957 – Kruschev (RUS) 1 x 2 Bahia

27/07/1957 – Bahia 4 x 1 Benfica (POR)

23/08/1960 – Beerschot (BEL) 0 x 1 Bahia

27/08/1960 – Admiral (RUS) 0 x 1 Bahia

14/09/1960 – Anderlecht (BEL) 0 x 2 Bahia

21/09/1960 – Standar de Liege (BEL) 0 x 2 Bahia

08/10/1960 – Viktoria Berlin (ALE) 0 x 2 Bahia

18/10/1960 – Bayern de Munique (ALE) 1 x 6 Bahia

28/10/1960 – Racing (FRA) 2 x 4 Bahia

19/01/1975 – Bahia 1 x 0 Zeljeznicar (BOS)

22/01/1985 – Bahia 3 x 0 Aarau (SUI)

16/01/2015 – Bahia 3 x 2 Shakhtar Donetsk (UCR)

O Tricolor lidera com folga o ranking de clubes nordestinos com mais vitórias diante de equipes europeias. O segundo colocado, o Santa Cruz, aparece com 8 vitórias, seguido de perto pelo rival Vitória, com o mesmo número. Enquanto alguns clubes como Fortaleza e Botafogo-PB possuem alto aproveitamento em poucos jogos.

Confira o retrospecto de clubes do Nordeste diante de clubes europeus levantado pelo 'Noite de Copa':