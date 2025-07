Sub-17 do Bahia é goleado pelo Athletico na despedida de Léo Mendes

Bahia foi goleado pelo Athletico no Brasileirão Sub-17 - Foto: Yan Guimarães/Athletico

A equipe Sub-17 do Bahia foi atropelada pelo Athletico-PR nesta quarta-feira, 25, durante jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Em uma atuação muito ruim, o Esquadrãozinho foi goleado pelo acachapante placar de 6 a 1, no CT do Caju, em Curitiba.

Os gols do jogo foram marcados por Davi (2x), Rhichey, Vitor Hugo, Bruno e Ruan. João Farias descontou para os Pivetes de Aço. A partida marcou a despedida do técnico Léo Mendes, que comandou o time pela última vez antes de se transferir para a equipe feminina da Ferroviária-SP.

O Bahia atuou com a seguinte escalação: Jampa, Bruno Ricardo, Alessandro (Keven), Ruan Victor e Victor Guilherme; Diego Silva, Emerson e Emmanuel (Tarlysson Pablo); Andrew, João Farias (Ryan Nascimento) e Fábio Ryan (Jonathan Marinho).

O próximo compromisso do Tricolor na competição será contra o Flamengo, na terça-feira, 1º, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.