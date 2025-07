Projeto Bora Bahêa Meu Bairro recebe prêmio durante evento; veja

Bora Bahêa Meu Bairro já impactou a vida de mais de 1.000 famílias soteropolitanas - Foto: Betto Jr / Secom

Projeto que atende mais de mil crianças em Salvador, o Bora Bahêa Meu Bairro recebeu o Prêmio AIDEP para Projetos Sociais do Futebol durante o FutEdu Summit, evento realizado no último sábado, 21, em Curitiba, que contou com representantes do Bahia.

Representado por Daniele Cruz, coordenadora de Projetos da área de Operações, e Dinai Rosa, coordenadora de Desenvolvimento da Iniciação, o Esquadrão de Aço participou de painéis para falar sobre a integração entre futebol e educação. Durante a participação, Daniele apresentou o projeto que conta com onze campos espalhados por bairros de Salvador.

“O Esporte Clube Bahia acredita no futebol como uma ferramenta de transformação social. O projeto Bora Bahêa Meu Bairro reafirma nosso compromisso com a sociedade e, em pouco tempo, já impactou a vida de mais de 1.000 famílias nas comunidades de Salvador. Receber o prêmio de Projeto Social é um reconhecimento desse trabalho coletivo. Foi uma honra participar deste evento, compartilhar ideias e trocar experiências com clubes e profissionais que também enxergam no futebol um instrumento de mudança para além das quatro linhas”, disse Daniele Cruz.

Daniele Cruz | Foto: @MDZ7DESIGN

“Foi uma honra falar sobre desenvolvimento humano na iniciação esportiva no FutEdu Summit, foi reafirmar que formar atletas é, antes de tudo, cuidar de pessoas. E isso só é possível com o olhar atento e acolhedor de toda a equipe interdisciplinar”, declarou Dinai Rosa, que integrou o painel sobre desenvolvimento humano.

Dinai Rosa | Foto: @MDZ7DESIGN

Rosa compartilhou a mesa com Monica Fernanda dos Santos, gestora pedagógica do Goiás, Fernando Martilis, assistente social do Ceará, Eduardo Araújo, fundador do 95%, e a Dra. Marineiva Moro C. Oliveira, psicopedagoga das categorias de base da Chapecoense.

O Bahia doou uma camisa que está sendo leiloada em prol do Hospital Pequeno Príncipe. Os lances podem ser dados através deste link.