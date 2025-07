Rogério Ceni pode quebrar recorde de Evaristo no Bahia após renovação

Rogerio Ceni, tecnico do Bahia - Foto: Divulgação / ECBahia

Responsável por recolocar o Bahia na Conmebol Libertadores após 35 anos, Rogério Ceni seguirá escrevendo sua história no clube, já que o treinador renovou contrato até o fim de 2027. Caso cumpra o vínculo até o final, pode se tornar o técnico com mais partidas pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Atualmente com 66 jogos à frente do Esquadrão, Ceni é o segundo treinador que mais comandou o Esquadrão de Aço na história da competição nacional, atrás apenas do ídolo Evaristo de Macedo, campeão brasileiro em 1988, que soma 147 partidas. Caso cumpra seu contrato, portanto, o comandante defenderá o clube baiano por mais 103 jogos (conclusão de 2025 somada às outras duas edições) e assumirá a primeira colocação na lista.

No geral, Rogério ocupa a 10ª posição no ranking de técnicos com mais jogos pelo clube em todas as competições. Com 123 confrontos no comando, ele ainda está a 262 partidas de Evaristo, líder disparado da lista, com 385.

Contratado em setembro de 2023, Rogério já é o treinador com passagem mais longa pelo Bahia neste século, com 1 ano e 9 meses no cargo. Também lidera o clube em participações na Libertadores, com 10 jogos, e em número de triunfos no torneio continental: são quatro vitórias até o momento.