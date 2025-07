Éverton Ribeiro, Arias e mais: jogadores do Bahia têm contrato até dezembro

Éverton Ribeiro lidera lista de atletas do Bahia com vínculo no fim - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O elenco do Bahia está de férias devido à pausa para o Mundial de Clubes 2025. Porém, nos bastidores, o futebol segue agitado. Apesar de parecer ocioso para a torcida tricolor, o Esquadrão está ativo e anunciou a renovação de contrato com o treinador Rogério Ceni.

O vínculo do comandante azul, vermelho e branco expiraria em dezembro deste ano, assim como o de outros sete atletas do plantel. Dentre eles, o camisa 10 e capitão do time: Éverton Ribeiro. Os outros jogadores do elenco que estão em fim de contrato são Danilo Fernandes, Ronaldo, Arias, Rodrigo Nestor, Léo Cittadini e Kayky.

Os jogadores que tem contrato até o final de dezembro já podem assinar pré-contrato com outras equipes a partir do dia 1º de julho. Essa situação não se aplica a jogadores que estão emprestados ao Tricolor, como Ronaldo, Rodrigo Nestor e Kayky.

Contrato acabando

Apesar da proximidade do fim do contrato, a situação de Éverton Ribeiro está encaminhada. O camisa 10 do Tricolor de Aço tem uma cláusula de renovação automática, ativada assim que atingir metas de participação na temporada.

Outros que também possuem uma cláusula que obriga o Esquadrão a exercer o direito de compra caso alcance as metas estipuladas são o meio-campista Rodrigo Nestor e o goleiro Ronaldo.

Entre os demais, o lateral-direito colombiano Santiago Arias; o goleiro Danilo Fernandes, que, aos 37 anos, pode optar pela aposentadoria; o meio-campista Léo Cittadini — que voltou de empréstimo do Shanghai Port e está treinando em turno oposto ao do elenco tricolor —; e o atacante Kayky, emprestado pelo Manchester City até o final de 2025, possuem situações indefinidas.

Lista de jogadores com contrato até dezembro

Éverton Ribeiro;

Santiago Arias;

Rodrigo Nestor;

Danilo Fernandes;

Ronaldo;

Kayky;

Léo Cittadini.

Goleiro também tem futuro indefinido

Além dos jogadores citados anteriormente, um atleta vê seu vínculo se encerrar já no mês de julho. Trata-se de Gabriel Souza, quarto goleiro do elenco do Bahia. Emprestado ao Esquadrão pelo Portimonense, de Portugal, o arqueiro revelou em janeiro — quando já poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe — que tinha propostas para sair, mas que estava focado no clube.