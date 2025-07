Partida do Real Madrid e City x Juventus: os jogos desta quinta do Mundial de Clubes

Copa do Mundo de Clubes tem rodada decisiva nesta quinta-feira, 26 - Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 chega ao fim nesta quinta-feira, 26 (12º dia de competição), com partidas decisivas nas chaves G e H. Sem brasileiros e argentinos em campo, a atenção se volta para os gigantes europeus, que buscam consolidar suas posições de olho no mata-mata.

O destaque do dia será o confronto entre Juventus e Manchester City, às 16h. Ambos já garantidos nas oitavas de final, italianos e ingleses se enfrentam para definir quem avança em primeiro lugar no Grupo G.

Mais tarde, às 22h, o Real Madrid entra em campo precisando de um bom resultado para garantir a classificação. Pelo Grupo H, o time merengue enfrenta o FC Salzburg, da Áustria, e depende apenas de si para seguir adiante na competição.

Outros dois jogos completam a rodada decisiva desta quinta-feira: também às 16h, o Wydad Casablanca, do Marrocos, encara o Al-Ain, dos Emirados Árabes. No mesmo horário do Real Madrid, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, enfrenta o Pachuca, do México, em duelo que pode mexer com os cruzamentos da próxima fase.

Confira os jogos desta quinta-feira, 26:

16h – Juventus (ITA) x Manchester City (ING)

16h – Wydad Casablanca (MAR) x Al-Ain (EAU)

22h – Al-Hilal (ARA) x Pachuca (MEX)

22h – FC Salzburg (AUT) x Real Madrid (ESP)

Onde assistir

A TV Globo, o Sportv, o Globoplay, a Caze TV e o DAZN transmitem Juventus x Manchester City e Salzburg x Real Madrid ao vivo. O Sportv, a Caze TV e o DAZN exibem o duelo entre Wydad Casablanca x Al-Ain e Al-Hilal x Pachuca.