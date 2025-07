Mbappé vai à Justiça contra PSG e denuncia assédio moral e extorsão

Mbappé defendeu o PSG por sete temporadas - Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

O atacante Kylian Mbappé formalizou uma denúncia contra seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, no Ministério Público de Paris. A ação judicial foi registrada no último dia 16 de maio e veio à tona nesta quinta-feira, 26, revelando acusações graves de assédio moral e tentativa de extorsão por parte do clube francês.

Segundo informações da agência AFP, Mbappé alega ter sido pressionado pelo PSG a renovar contrato durante seu afastamento do elenco em 2023, prática conhecida no futebol europeu como “lofting”. O jogador afirma que a reintegração ao grupo principal esteve condicionada à assinatura de um novo vínculo, algo que ele considera abusivo.

Dois juízes de instrução foram designados para o caso e já começaram a coletar depoimentos e documentos para apurar as denúncias. O litígio inclui também uma cobrança de 55 milhões de euros, o equivalente a de R$ 358 milhões, referentes a salários não pagos e bônus de assinatura, que o PSG teria se recusado a quitar alegando um acordo verbal entre Mbappé e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

Ainda em abril, os representantes do atacante afirmaram que ele “partiria para a ofensiva” contra o clube e, além da ação na Justiça comum, entraram com pedido para que a UEFA não conceda licença esportiva ao PSG para a disputa da próxima Champions League.

O caso, que envolve cláusulas financeiras e aspectos trabalhistas, deverá se desenrolar também na esfera dos tribunais trabalhistas da França.

Atualmente, Mbappé está nos Estados Unidos disputando o Mundial de Clubes pelo Real Madrid. O clube espanhol entra em campo nesta quinta-feira, 26, às 22h, contra o RB Salzburg, pela última rodada da fase de grupos.