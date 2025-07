Após adiamento, João Fonseca cai para Fritz em Eastbourne

João Fonseca joga bem, mas se despede do ATP de Eastbourne - Foto: GLYN KIRK / AFP

João Fonseca se despediu do ATP 250 de Eastbourne nesta quinta-feira, 26, após uma grande atuação contra o americano Taylor Fritz. O brasileiro foi superado em um confronto equilibrado, válido pelas oitavas de final, que foi interrompido na quarta por falta de luz natural e finalizado apenas no dia seguinte. Fritz, número 5 do mundo e maior campeão do torneio inglês, confirmou o favoritismo com parciais de 6/3, 6/7 (5) e 7/5.

Apesar da eliminação, Fonseca deixará Eastbourne com motivos para comemorar. O jovem de 17 anos, que atualmente ocupa a 57ª posição no ranking da ATP, deve alcançar o 54º lugar, sua melhor colocação na carreira até aqui. Ele agora volta o foco para a estreia na chave principal de Wimbledon, na próxima semana — será sua primeira participação no Grand Slam britânico.

O jogo

O confronto contra Fritz marcou o primeiro embate entre os dois tenistas. Logo no início, João conseguiu incomodar o saque do americano, mas acabou sofrendo uma quebra precoce, que fez a diferença para o número 5 do mundo fechar o primeiro set por 6/3.

Fonseca, no entanto, cresceu na partida. Sacando com autoridade e cometendo poucos erros, levou o segundo set ao tie-break. No momento decisivo, mostrou maturidade e fechou em 7/6 (5), empatando o duelo.

A igualdade no placar levou a definição para a quinta-feira, após o duelo ser interrompido na quarta por falta de luz natural, com o placar empatado em 1 a 1. Na retomada, Fritz começou melhor e conseguiu uma quebra no quarto game, abrindo 5/2.

João reagiu e quebrou o serviço do adversário quando ele sacava para o jogo, igualando em 5/5. Mas, no 12º game, o americano voltou a pressionar e conseguiu mais uma quebra para fechar a partida em 7/5 e garantir vaga nas quartas de final.