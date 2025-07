Arena Fonte Nova reforça exigência de biometria facial nos jogos

A Arena Fonte Nova adotará a biometria facial como única forma de acesso a partir de 9 de julho. Torcedores devem fazer cadastro antecipado no site oficial - Foto: Ana Paula Santos / Arena Fonte Nova

Com a retomada do Campeonato Brasileiro se aproximando, a Arena Fonte Nova anunciou mudanças importantes para o acesso dos torcedores. A partir do jogo entre Bahia e Fortaleza, no dia 9 de julho, a entrada no estádio só será permitida mediante identificação facial.

A medida segue a determinação da Lei Geral do Esporte, que obriga o uso de biometria em arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas. Segundo a administração da Fonte Nova, o novo sistema visa garantir mais agilidade e segurança no controle de acesso.

A implantação da tecnologia também altera a forma de adquirir ingressos: não haverá mais vendas nas bilheteiras físicas ou em pontos de venda tradicionais. As entradas passarão a ser comercializadas exclusivamente pelo site e aplicativo da Ingresse, e o acesso ao estádio ocorrerá apenas com a liberação facial.

Para realizar o cadastro, os torcedores devem acessar o site casadeapostasfontenova.eleventickets.com e preencher as informações pessoais, como nome, CPF, e-mail, data de nascimento e criar uma senha. Na sequência, é necessário fazer o reconhecimento facial com o celular e enviar uma foto do RG ou CNH.

No dia do jogo, o torcedor deverá se dirigir ao setor correspondente, posicionar o rosto diante do leitor biométrico e aguardar a liberação automática, sem necessidade de apresentar ingresso ou documento. Para esclarecer dúvidas sobre o procedimento, foi disponibilizado um canal de atendimento via WhatsApp, que funciona diariamente, das 9h às 18h. O número é (71) 93618-3311.