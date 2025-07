Monterrey goleia Urawa Reds e avança às oitavas do Mundial de Clubes

Monterrey goleia e se classifica para às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

O Monterrey-MEX confirmou a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes com autoridade. Na noite da última quarta-feira, 25, no Lumen Field, em Seattle, a equipe mexicana goleou o Urawa Red Diamonds-JAP por 4 a 0 e garantiu a classificação como vice-líder do Grupo E. Com o resultado, o time comandado por Fernando Ortiz enfrentará o Borussia Dortmund na próxima terça-feira, 1, às 22h, em Atlanta.

O destaque da partida foi a intensidade do Monterrey, que resolveu o confronto ainda no primeiro tempo. Os gols de Deossa, Berterame (duas vezes) e Jesús Corona deram tranquilidade ao time, que agora sonha com voos mais altos na competição da FIFA.

Goleada construída com eficiência

Precisando da vitória para seguir no torneio, o Monterrey começou a partida com postura agressiva. Aos 29 minutos, Deossa abriu o placar com um belo chute de longa distância, contando com falha do goleiro Nishikawa. Quatro minutos depois, Berterame recebeu de Alvarado e finalizou cruzado para ampliar.

Aos 38, Jesús Corona marcou um golaço no ângulo e praticamente selou a classificação ainda antes do intervalo. Na etapa final, o ritmo caiu, mas o domínio mexicano se manteve. Já nos minutos finais, Berterame apareceu de novo e, de carrinho, marcou o quarto e fechou a goleada.

O Urawa Reds, já eliminado antes da rodada, teve atuação discreta e chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Próximo desafio

Classificado com seis pontos, o Monterrey agora enfrenta o Borussia Dortmund, que se classificou pelo Grupo B. A partida será em Atlanta, em jogo único eliminatório. Os mexicanos buscam repetir a boa campanha de 2012, quando chegaram às semifinais do torneio.