Fluminense mal consegue jogar mas se classifica no Mundial de Clubes

Fluminense e Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes da Fifa - Foto: MEGAN BRIGGS / AFP

Finalmente, todos os clubes brasileiros classificados para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Ficando no zero a zero com o Mamelodi Sundowns apesar das dificuldades que passou no Hard Rock Stadium em Miami, o Fluminense garantiu o empate que precisava e alcançou as oitavas na segunda posição do grupo, deixando a liderança para o Borussia Dortmund.

Sob ameaça de mais uma interrupção por ocorrência de raios e tempestades, os dois clubes se enfrentaram em uma partida majoritariamente dominada pelo Sundowns, que manteve a maior parte da posse de bola e deixou o Fluminense praticamente sem conseguir jogar durante o primeiro tempo.

Em campo, o Flu jogava como se pudesse perder. Sem criar boas chances contra um Mamelodi que sabia controlar o jogo do adversário e não deixava o Fluminense chegar nem mesmo a 40% de posse de bola, a vaga do último brasileiro se viu ameaçada muitas vezes, mas o gol que o tiraria da competição não chegou. Assim, o Fluminense encontra o líder do Grupo E nas oitavas de final do Mundial, definido nas partidas desta quarta-feira, 25, às 22h, entre Inter de Milão e River Plate e Urawa Reds e Monterrey.

O jogo

Apesar de não marcar gols, o primeiro tempo do jogo pertenceu completamente ao Mamelodi Sundowns. Com a primeira ameaça aos cinco minutos, em um drible de Lucas Ribeiro em Martinelli que pediu uma defesa em dois tempos de Fábio, os verde-amarelos mostraram a que vieram, acuando um Fluminense menos efetivo do que o normal.

Dois minutos depois, mais uma boa bola de Lucas Ribeiro pediu atuação da zaga do Flu, chegando à defesa de Fábio por Matthews, com mais uma espalmada na sequência apenas um minuto depois.

A primeira tentativa real do Fluminense veio aos 11 minutos, quando Cano mandou direto na defesa de Williams, com sinalização de impedimento da arbitragem. O mesmo aconteceu aos 22 minutos, dessa vez com Freyes.

Até aqui, o Flu vinha tendo poucas chances reais de jogar, com o Mamelodi Sundowns segurando muito bem qualquer tentativa de ataque do brasileiro. Quando acertava, era sempre com John Arias, que participou da primeira chance real de gol aos 35 minutos, quando bateu cruzado para fora pertinho da trave.

Ao longo de todo o primeiro tempo, o destaque ficou para a troca de passes do Mamelodi, que mantinha a posse de bola por um bom tempo próximo à grande área. Depois da pausa chamada de "cooling break", o Fluminense sentiu um respiro, com algumas brigas do técnico e jogadas mais efetivas, mas ainda assim desorganizadas.

A volta do intervalo veio com uma boa tentativa - aos doze minutos, uma tabela de Arias e Samuel Xavier deixou Cano em boa condição, mas o atacante mandou direto na trave. Mais tentativas vieram pelos pés de Arias e Bernal, sem finalizações efetivas.

Sem grandes chances até o final do jogo, o protagonismo ficou por conta dos cartões amarelos por faltas de Arias, Bernal e Renê, contrastando com as diversas vezes em que jogadores do Mamelodi bateram nos atletas do Flu, e até mesmo um cartão para o técnico do Sundowns quase nos acréscimos.

Ficha Técnica

Fluminense 0 x 0 Mamelodi Sundowns - 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Nonato (Thiago Santos) e Martinelli (Lima); Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Cupido (Lebusa), Kekana e Lunga; Mokoena (Adams), Lucas Ribeiro (Shalulile), Zwane (Lethlaku), Allende e Matthews (Arthur Sales); Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Local: Hard Rock Stadium, Miami

Cartões amarelos: Mokoena, Miguel Cardoso (técnico), Lethlaku (Mamelodi Sundowns), Arias, Bernal e Renê (Fluminense)

