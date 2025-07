Por que o rebaixamento do Lyon pode prejudicar o Botafogo

John Textor, dono do Botafogo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Lyon, tradicional clube francês, foi rebaixado à segunda divisão da Ligue 1 - e isso pode vir a afetar o Botafogo. John Textor, dono da rede multi-clubes Eagle Football, controla ambos os clubes, conectando França e Brasil em seus negócios.

O clube foi rebaixado por problemas financeiros, seguindo a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão. Para o Botafogo, a grande questão é o modelo de operação da Eagle com sistema de caixa único, onde cada clube da rede não possui valores próprios, mas sim um grande montante coletivo para todos.

Assim, transações feitas em qualquer time geram renda para todos os outros, e um deles pode ser usado para "salvar" outro financeiramente. O próprio John Textor já afirmou, em novembro do ano passado, que o Botafogo "teria que reabastecer" o Lyon, possivelmente vendendo atletas para gerar renda para o francês.

As movimentações já começaram - o clube inglês Crystal Palace, integrante da Eagle, anunciou que o empresário Woody Johnson, do New York Jets, comprou parte do Crystal, já rendendo algum dinheiro a Textor.

Agora com o Lyon passando dificuldades, o poder aquisitivo da Eagle diminui, e consequentemente, o do Botafogo também. A perda de valores da Ligue 1, de competições europeias, cotas de TV e patrocínios fez com que o Botafogo se tornasse o clube mais valorizado da rede, precisando fazer vendas para arrecadar dinheiro.

Tudo pode melhorar caso o Lyon tenha sucesso ao recorrer para voltar a jogar a primeira divisão na próxima temporada, plano ainda sem respostas concretas.

Além disso, o Botafogo perdeu um grande atrativo para receber novos jogadores, que vinham com a perspectiva de serem transferidos para o Lyon em um futuro próximo. Agora com o francês na segunda divisão, a troca não é mais atrativa para a maioria dos atletas, diminuindo negociações no alvinegro.

Foi o que aconteceu com Thiago Almada, que chegou ao Botafogo em julho do ano passado já confirmado no Lyon em janeiro de 2025, e Luiz Henrique, que chegou ao Botafogo com a condição de poder pedir a transferência para o Lyon a qualquer momento durante os cinco anos de contrato, negociação interrompida pela venda para o Zenit.

"Nenhuma rede multi-clubes faz isso, um dono que deixa a decisão para o jogador. A decisão é dele. É o que fazemos aqui. A água corre por onde deve, certo? Eu não controlo essas decisões", comentou Textor.