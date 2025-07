Clube francês que pertence a dono do Botafogo é rebaixado por dívidas

John Textor, dono do Lyon e da SAF do Botafogo - Foto: JEFF PACHOUD / AFP

O Lyon, time francês do empresário norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, está rebaixado para a Ligue 2 devido a graves problemas financeiros. A decisão é da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), mas o clube ainda vai recorrer.

Vale lembrar que o Lyon chegou a ser proibido de realizar contratações na janela de transferências de janeiro. Em novembro do ano passado, a DNCG havia determinado que o heptacampeão francês seria rebaixado se não ajustasse a situação financeira até este mês de junho. A dívida do clube fira em torno de 175 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão).

As ameaças, contudo, não assustaram John Textor. Publicamente, o empresário manteve a segurança e disse algumas vezes que o descenso não ocorreria. Ele chegou a apresentar medidas para evitar a punição, como o aumento de receitas com vendas de atletas de equipes da Eagle, como o Botafogo, a abertura de capital da empresa na bolsa de Nova York e a venda da participação do empresário no Crystal Palace.

No último domingo, 22, inclusive, Textor vendeu sua parte no Crystal Palace para Woody Johnson, dono do New York Jets, time da NFL, em transação avaliada em cerca de 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).

Dentro de campo, o Lyon terminou o Campeonato Francês em sexto lugar, posição que garantia até vaga na próxima Liga Europa. Um dos destaque da equipe, o meia Rayan Cherki foi negociado para o Manchester City por 36,5 milhões de euros fixos (mais 6 milhões de euros em possíveis bônus).