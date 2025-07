Inter de Milão bate River Plate e pega o Fluminense nas oitavas do Mundial

Bastoni celebra gol marcado contra o River Plate no Mundial de Clubes - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

A Internazionale de Milão garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes 2025 ao vencer o River Plate por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, 25, no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Com o resultado, os italianos terminaram na liderança do Grupo E e enfrentarão o Fluminense na próxima fase, em duelo marcado para a próxima segunda-feira, 30, em Charlotte, às 16h.



Nerazzurri mostra superioridade na etapa final

O confronto direto com o River Plate valia a liderança e uma vaga no mata-mata. Após um primeiro tempo equilibrado, a Inter deslanchou na segunda etapa.

O jovem Pio Esposito abriu o placar aos 27 minutos e Bastoni, já no fim da partida, sacramentou a vitória. A equipe argentina ainda teve dois jogadores expulsos: Martínez Quarta e Montiel, o que comprometeu a reação.

No outro jogo do grupo, o Monterrey goleou o Urawa Reds por 4 a 0 e também avançou, ficando com a segunda vaga. Os mexicanos enfrentarão o Borussia Dortmund nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.