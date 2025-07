Brasil atropela o Canadá e segue com boa campanha na Liga das Nações

Alan e Maique comemoram ponto do Brasil - Foto: Divulgação / Volleyball World

Que atropelo! A Seleção Brasileira Masculina venceu o Canadá nesta noite de quarta-feira, 25, em jogo válido pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei 2025, que acontece na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

Com grande domínio e tranquilidade, o time comandado por Bernardinho não deixou os canadenses se criarem e aplicou 3 sets a 0 com parciais de 25/22, 25/17 e 25/17. Com 15 pontos, o oposto Alan foi o grande destaque da equipe verde e amarela, enquanto o ponteiro Honorato anotou 11.

Vice-líder da Liga das Nações, o Brasil acumula quatro vitórias em cinco rodadas e chegou a 12 pontos, enquanto o Canadá permanece com sete. Apesar de terem perdido as três partidas disputadas no torneio, os canadenses saem de um jogo sem vencer nenhum set pela primeira vez.

O próximo compromisso da Seleção em Chicago será nesta quinta-feira, 26, contra a China, novamente às 18h. Eliminado nas quartas de final nas três últimas temporadas, o Brasil tenta voltar ao pódio da Liga das Nações após o título conquistado em 2021.