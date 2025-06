Brasil quebra invencibilidade turca e assume vice na Liga das Nações

Júlia Bergmann pela Seleção Brasileira de vôlei - Foto: Reprodução I X

A Seleção Brasileira sai da Turquia invencível na Liga das Nações - com quatro partidas e quatro vitórias em Istambul, as brasileiras chegaram a acabar com a invencibilidade das donas da casa, que tinham mais de 17 mil torcedores nas arquibancadas torcendo contra o Brasil.

A Seleção Turca foi derrotada pela primeira vez nesta temporada da Liga, perdendo por três sets a um para o Brasil, com parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15. Até aqui, são sete vitórias e uma derrota para ambas as seleções. Agora, as brasileiras assumem o segundo lugar na tabela, tentando desbancar as líderes italianas, que venceram todos os oito jogos disputados.

Na partida, o grande destaque foi a atuação da ponteira Ana Cristina, maior pontuadora da Seleção Brasileira. No último sábado, 21, foram 26 pontos anotados, incrivelmente superados neste domingo por 27 pontos de Ana, sendo 24 em ataques.

O próximo compromisso do Brasil na Liga das Nações é na terceira e última etapa classificatória, entrando em quadra no dia 9 de julho, contra a Bulgária, no Japão. Depois das búlgaras, a Seleção Brasileira encara a França no dia 10, a Polônia no dia 11 e o Japão no dia 13, mirando a fase final.

O jogo

De início, as brasileiras abriram quatro pontos de vantagem, aproveitando um momento de desestabilização das turcas por problemas com a arbitragem. A seleção adversária, no entanto, reagiu, e buscou o empate no 9 a 9.

Com a chegada do empate, o Brasil buscou uma nova vantagem por quatro pontos, conseguindo bons lances. Em uma sequência organizada, as brasileiras pegaram quatro ataques seguidos e finalizaram com ponto de Ana Cristina, fechando o set em 25 a 18 com bola final de Helena.

No segundo set, as turcas começaram na frente, com dois pontos de vantagem. O Brasil reagiu, e alcançou o empate com demora, apenas com o placar em 23 a 23. Ainda assim, não foi suficiente, com a virada turca dando certo com 25 a 23 pontos.

Chegou, então, o terceiro set. Logo após a virada, o Brasil abriu 9 a 6, e ampliou para 14 a 10 - e o placar foi revertido mais uma vez. As turcas saíam na frente com 18 a 17, e só ficaram para trás com 24 a 23, quando Lorena marcou o ponto que virou o placar novamente a favor do Brasil.

No quarto set, a abertura já veio por 4 a 0, ampliados para 13 a 9. O domínio brasileiro seguiu até o final, com destaques claros para Gabi e Júlia Bergmann e o placar final fechado em 25 a 15 pontos.