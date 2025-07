João Fonseca tem partida no ATP250 suspensa por chão úmido

João Fonseca - Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Estrela do tênis brasileiro, João Fonseca estava em quadra nesta quarta-feira, 25, disputando as oitavas de final do ATP250 contra Taylor Fritz, quando teve a partida interrompida e adiada. Já no terceiro set, empatados em 1 a 1, os atletas precisaram deixar o jogo, e retornar apenas na quinta-feira, 26.

A interrupção, determinada no meio da partida, foi devida à proibição de iluminação artificial em jogos na grama. Durante a partida, o sereno deixou o piso úmido, impossibilitando a continuação do jogo pelo risco de acidentes no chão escorregadio.

Até então, os dois tinham vencido um set cada, com Taylor levando o primeiro por 6/3 e João ganhando o segundo no tie-break por 7/6 (7-5). Conhecido por ser o melhor sacador do mundo pela ATP, Taylor briga com Fonseca para enfrentar o também americano Marcos Giron nas quartas.

Assim, a partida volta como a primeira da quinta, começando às 7h da manhã com transmissão pela ESPN.