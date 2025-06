João Fonseca perde match-point e cai na estreia do ATP 500 de Halle

João Fonseca vacila em match-point no tie-break e perde na estreia do ATP 500 de Halle - Foto: AFP

O tenista brasileiro João Fonseca viveu uma montanha-russa de emoções em sua estreia no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Após vencer o primeiro set e chegar a ter um match-point no tiebreak do set decisivo, o carioca acabou derrotado de virada pelo italiano Flavio Cobolli, número 24 do mundo, com parciais de 5/7, 7/6 (7-3) e 7/6 (10-8), em uma partida que durou 2 horas e 44 minutos.

Primeiro set seguro do brasileiro

Fonseca começou muito bem a partida, com saques sólidos e boas devoluções. O equilíbrio se manteve até o 11º game, quando o brasileiro conquistou uma quebra crucial após desperdiçar dois break-points e aproveitar o terceiro. Na sequência, confirmou o saque e fechou a parcial em 7/5, sem ter o serviço ameaçado em nenhum momento.

Segundo set tenso e decidido no tiebreak

Na segunda parcial, o equilíbrio se manteve. Fonseca precisou salvar alguns break-points em momentos cruciais, especialmente quando sacava em 2/3 e depois em 3/4. O italiano também sofreu pressão, mas conseguiu se manter no jogo. A decisão foi para o tiebreak, em que Cobolli foi mais preciso, abriu vantagem e fechou em 7/3, empatando o confronto.

Match-point desperdiçado e drama no set final

O terceiro set seguiu no mesmo roteiro: muita consistência dos dois jogadores nos serviços e games bastante equilibrados. Fonseca chegou a ter chances de quebra, mas o italiano se salvou em momentos importantes. Mais uma vez, a definição foi para o tiebreak, que teve emoção até o último ponto.

No desempate, Fonseca chegou a ter um match-point com o placar em 7/6, mas não conseguiu aproveitar. Cobolli salvou com um smash e, na sequência, teve seus próprios match-points. O brasileiro ainda salvou dois, mas na terceira oportunidade do italiano, com um erro do carioca, o jogo foi encerrado com vitória de Cobolli por 10/8 no tiebreak.

Próximos desafios de Fonseca

Apesar da derrota, João Fonseca ainda segue no torneio de duplas, onde atua ao lado do grego Petros Tsitsipas. Na chave de simples, o próximo compromisso do brasileiro será no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na próxima semana, como preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada.

João disputou o ATP 500 de Halle pela primeira vez em 2024, quando foi eliminado na estreia. Na ocasião, ocupava a posição de 217º no ranking mundial. Um ano depois, já figura entre os 60 melhores do mundo, evidenciando sua rápida evolução no circuito.