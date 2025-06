Fonseca bate belga em Eastbourne e vence pela primeira vez na grama

João Fonseca, tenista brasileiro de apenas 18 anos - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Grande promessa do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em quadras de grama. Nesta segunda-feira, 23, o jovem de 18 anos derrotou Zizou Bergs na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.

Com direito a virada e pneu, Fonseca venceu o tenista belga por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/0 e 6/3, com 2h07min de duração. A partida foi marcada pelo forte vento em solo inglês, o que deixou o desafio ainda maior.

Foi uma partida difícil, contra um jogador muito duro, que já teve bons resultados na grama este ano. Tive que focar no começo dos pontos, no saque, na minha devolução. Aos poucos, as coisas foram acontecendo para o meu lado. Feliz pela forma como fiquei mentalmente. Ganhei nove games seguidos depois que perdi o primeiro set. No terceiro set, veio um pouco de nervosismo, o que é normal, mas consegui dominar. João Fonseca - Tenista brasileiro

A vitória ainda faz João Fonseca ultrapassar os 1.000 pontos no ranking de simples da ATP, chegando a 1.016. Número 57 do mundo – melhor colocação da carreira até agora –, o brasileiro pode até ganhar mais posições com a campanha em Eastbourne.

João Fonseca agora enfrenta o norte-americano Taylor Fritz, principal cabeça de chave e quinto colocado do ranking mundial. O confronto válido pelas oitavas de final acontecerá nesta próxima quarta-feira, 25.