É campeã! Bia Haddad conquista o WTA 250 de Nottingham nas duplas

É campeã! Em meio a uma temporada de altos e baixos no simples, Beatriz Haddad Maia encontrou nas duplas o caminho para a vitória. Neste último domingo, 22, a brasileira conquistou o título do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, disputado em quadras de grama.

Bia Haddad teve como parceira a alemã Laura Siegemund. Sem grandes sustos, elas derrotaram a dupla formada pela japonesa Ena Shibahara e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.