Bia Haddad sofre virada e se despede nas oitavas do WTA de Queen’s

Bia Haddad Maia está fora do WTA de Queen’s - Foto: RYAN LIM / AFP

A brasileira Bia Haddad deu adeus ao WTA 500 de Queen’s nesta quarta-feira, 11, ao ser derrotada de virada pela norte-americana Emma Navarro, em Londres. A tenista número um do Brasil venceu o primeiro set com autoridade, mas acabou superada nos dois seguintes, caindo nas oitavas de final da competição: 6/1, 6/7(4) e 3/6.

Com um início avassalador, Bia chegou a abrir 4/0 e fechou o primeiro set com tranquilidade. No segundo, manteve a pressão e teve cinco break points, mas desperdiçou as chances. Navarro reagiu, levou a parcial ao tie-break e empatou o duelo. No set decisivo, a americana mostrou mais consistência, dominou as ações e confirmou a virada com 6/3.

Eliminada, Bia agora volta suas atenções para o WTA 250 de Nottingham, que acontece entre os dias 15 e 22 de junho. A competição traz boas lembranças para a paulistana, que conquistou o título por lá em 2022.

