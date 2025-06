Bia Haddad sofre virada e é eliminada na estreia em Roland Garros

Bia Haddad em Roland Garros - Foto: Franck Fife/AFP

A esperança de um bom desempenho brasileiro em Roland Garros começou a se esvair já nos primeiros dias de competição. Nesta terça-feira, 27, Bia Haddad foi eliminada logo na estreia do Grand Slam francês ao perder de virada para a americana Hailey Baptiste, 70ª do ranking mundial. A número 1 do Brasil até começou bem, venceu o primeiro set por 6/3, mas não sustentou o ritmo e acabou derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 e 6/1 nos dois sets seguintes.

O revés marca a segunda eliminação consecutiva de Bia na primeira rodada do torneio. Em 2024, ela já havia sido derrotada, também de virada, pela italiana Elisabetta Cocciaretto. O contraste com a campanha de 2023 é gritante: naquele ano, Bia alcançou a semifinal e entrou para a história como a primeira brasileira desde Maria Esther Bueno a chegar tão longe em Roland Garros.

A queda precoce interrompe a breve sequência positiva da paulista em 2025. Na última semana, ela havia alcançado a final do WTA 500 de Estrasburgo, mas voltou a mostrar instabilidade justamente no momento mais esperado da temporada de saibro.

Além de Bia, outro brasileiro se despediu do torneio. Thiago Monteiro enfrentou uma batalha de 4h16 contra o tcheco Vit Kopriva na segunda-feira, 26. Após sair atrás por 2 sets a 0, o cearense reagiu, empatou o jogo e levou a decisão ao tie-break do quinto set, mas acabou derrotado no detalhe e deu adeus à competição.

Esperança

Com as eliminações, o Brasil deposita agora suas fichas em João Fonseca. O jovem de 17 anos faz sua estreia em Roland Garros nesta terça, por volta de 12h (horário de Brasília), contra o polonês Hubert Hurkacz, número 28 do mundo. Fonseca chega empolgado após boa campanha no Australian Open, quando avançou até a terceira rodada e eliminou o top 10 Andrey Rublev.