Nael celebra gol antológico em vitória do Jequié: "Feliz demais"

Atacante Nael foi o destaque do Jequié na vitória contra o Lagarto no Waldomirão - Foto: Ascom / ADJ

O domingo foi de festa para os torcedores do Jequié. Atuando no Estádio Waldomiro Borges, o Jipão venceu o Lagarto-SE por 3 a 1, pela sexta rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. O nome da partida foi o atacante Nael, autor de dois gols, sendo um deles uma verdadeira pintura do meio de campo por cobertura.

O lance aconteceu ainda no segundo tempo, quando Nael percebeu o goleiro adversário adiantado e arriscou de longe. A bola encobriu o arqueiro e morreu no fundo da rede, para delírio da torcida presente no Waldomirão.

O gol ampliou a vantagem da ADJ e consolidou a importante vitória, que colocou o time na terceira posição da chave, com 10 pontos conquistados.

Após a partida, Nael falou sobre o lance e descreveu o que passou pela sua cabeça no momento da finalização.

“Eu já tinha pensado no primeiro tempo. Geralmente fico olhando a posição. Não que eu quis fazer aquilo de forma planejada para dizer que deu certo, é muita coisa de momento. Eu sempre fui um cara que finalizei bem e eu já tinha pensado: se ela vir para mim em qualquer oportunidade que eu olhasse e o goleiro estivesse adiantado, eu vou tentar. E acabei tentando e sendo feliz demais. Deus me abençoou. Acredito que teve uma mãozinha dele ali para ela descer na hora certa e abençoar nesse gol”, disse Nael.



Com o resultado, o Jequié ultrapassou o próprio Lagarto na tabela e aasumiu a terceira colocação da chave. A equipe volta a campo no próximo domingo, 1, às 16h, quando enfrenta o Penedense-AL, fora de casa, pela 7ª rodada da quarta divisão nacional.