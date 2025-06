Palmeiras e Botafogo no Mundial: veja horário e onde assistir

Jose Manuel Lopez comemorando gol pelo Palmeiras no Mundial de Clubes - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Nono dia de Copa do Mundo de Clubes, primeiro dia da terceira rodada da fase de grupos, e a tabela já encaminhada para as oitavas de final. Com alguns times já classificados e eliminados, a tabela se prepara para suas últimas atualizações, com os dois únicos grupos sem nenhum clube com futuro definido até então resolvendo suas classificações nesta segunda-feira, 23.

Em campo, não vai faltar Brasil - enquanto o Palmeiras, líder de sua chave, enfrenta o Inter Miami de Messi, pode colocar outro grande europeu na conta do também líder Botafogo, que encara o Atlético de Madrid.

Por ser a última rodada, os jogos do mesmo grupo acontecerão ao mesmo tempo, com o Grupo B (Botafogo) entrando em campo às 16h, e o Grupo A (Palmeiras), às 22h. No B, o outro confronto acontece entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League francês que perdeu por 1 a 0 para o Botafogo. Já no grupo A, se encaram Porto, de Portugal, e Al Ahly, do Egito.

Os confrontos de brasileiros serão transmitidos por DAZN, Globo, SporTV e Cazé TV, enquanto os que não incluem Palmeiras e Botafogo terão a transmissão de todos os veículos, menos da TV Globo.

O Botafogo entra em campo precisando apenas de um empate para classificar, por já ter vencido duas partidas e ter seis pontos anotados na tabela. Mesmo que não vença, o Fogão segue como líder do grupo para as oitavas.

O que pode arriscar o Botafogo é uma possível tríplice empate - caso o brasileiro perca para o Atlético de Madrid e o Paris perca para o Seattle, os três primeiros empatam com seis pontos, e a decisão fica para os resultados dos jogos entre os três, desconsiderando o clube estadunidense.

O Palmeiras também precisa de apenas um empate, que classificaria ambas as equipes em campo para as oitavas, já que as duas têm quatro pontos. Se perder, ainda não está fora - caso o Al Ahly vença, o Palmeiras avança. Caso perca, se o Porto vencer sem tirar a diferença de três gols de saldo que o alviverde possui, o brasileiro também segue vivo no campeonato.