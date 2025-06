Saiba quais clubes já estão classificados e eliminados no Mundial

O Flamengo já está classificado para as oitavas do Mundial - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa está chegando à terceira rodada da fase de grupos, e algumas equipes já têm seu futuro definido na competição. Enquanto alguns times já garantiram a classificação para o mata-mata, outros não têm a menor chance de avançar, e jogam a terceira rodada para compor resultados no grupo.

Nos grupos A e B, liderados por Palmeiras e Botafogo, respectivamente, nada ainda definido. Já no Grupo C, existem um classificado e um eliminado, ocupando os dois extremos da tabela. No topo, está o alemão Bayern de Munique, já nas oitavas, enquanto no final, aparece o Auckland City, time amador da Oceania que perdeu de 10 a 0 para o Bayern e 6 a 0 para o Benfica, ficando de fora da competição.

No grupo D, aparece o primeiro brasileiro garantido nas oitavas - o Flamengo. Após vencer o Espérance da Tunísia por 2 a 0 e o Chelsea da Inglaterra por 3 a 1, o Rubro-Negro se garantiu no Mundial, ao contrário do Los Angeles FC, próximo adversário do Mengão e primeiro eliminado do Grupo D.

Chegando ao Grupo G, a classificação já está toda definida - Juventus, da Itália, e Manchester City, da Inglaterra, avançam, enquanto Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Ain, dos Emirados Árabes, já estão eliminados do torneio. Sendo assim, os confrontos entre Juve e City e Wydad e Al Ain na terceira rodada serão meramente ilustrativos.

Existem ainda os clubes eliminados sem nenhum classificado no grupo. É o caso dos grupos E, F e H, em que Urawa Reds, do Japão, Ulsan, da Coreia do Sul, e Pachuca, do México, já estão de fora do Mundial, mesmo sem nenhuma equipe garantida nas oitavas em seus grupos.

De cada grupo, avançam os dois primeiros times de cada chave, para disputar as oitavas de final a partir deste sábado, 28.