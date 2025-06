Brasileiros são líderes em seus grupos no Mundial de Clubes

Flamengo venceu o Chelsea de virada e garantiu vaga na próxima fase do torneio - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

As equipes do Brasil encerram a segunda rodada como líderes de seus grupos no Mundial de Clubes da Fifa. O Flamengo já está classificado, enquanto Palmeiras, Botafogo e Fluminense estão perto da vaga.

No Grupo A, o Palmeiras empatou em sua estreia contra o Porto e derrotou o Al Ahly na segunda rodada, chegando aos quatro pontos. O mesmo aconteceu com o Fluminense, que ficou na igualdade com o Borussia na primeira rodada e superou os sul-coreanos do Urawa Reds.

Por sua vez, Flamengo e Botafogo são os dois brasileiros que venceram seus dois compromissos, estando 100% no Mundial. O Glorioso bateu o Seattle Sounders-EUA na estreia e conquistou uma grande vitória sobre o PSG, na quinta-feira, 19.

Já o Rubro-Negro derrotou o Espérance em seu primeiro compromisso. Na sequência, conseguiu uma grande virada diante do Chelsea, nessa sexta (18).

Próxima rodada

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Botafogo é quem vai primeiro a campo. Líder do Grupo B com seis pontos, o Glorioso pega o Atlético de Madrid, da Espanha, no Rose Bowl, em Los Angeles, às 16h. Os alvinegros asseguram a ponta em caso de empate.

No mesmo, às 22h, o Palmeiras decide seu futuro na competição contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, casa do adversário. As duas equipes somam quatro pontos e encabeçam o Grupo A, com o Verdão à frente pelo melhor saldo de gols. Se a partida terminar empatada, ambos avançam às oitavas de final, com os brasileiros na primeira colocação.

O Flamengo joga na terça-feira, 24, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, contra o Los Angeles Football Club (LAFC), dos Estados Unidos. Além de classificado, o Rubro-Negro está com a liderança do Grupo D assegurada, com seis pontos. Apesar de poderem igualar a pontuação dos brasileiros, Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Tunísia, não os ultrapassariam pelo critério do confronto direto – ambos foram superados pelos cariocas.

Já o Fluminense vai a campo na quarta-feira, 25, às 16h, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Miami. O Tricolor lidera o Grupo F com os mesmos quatro pontos do Borussia Dortmund, da Alemanha, ficando à frente pelo saldo de gols. Um empate basta para os cariocas garantirem classificação.