Flamengo é o 1º classificado às oitavas da Copa do Mundo de Clubes

Walace Yan, jogador do Flamengo - Foto: Divulgação | Flamengo

O Flamengo é o primeiro clube classificado às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. A vaga foi garantida de forma antecipada na noite desta segunda-feira, 20, após a vitória do Espérance, da Tunísia, por 1 a 0 sobre o Los Angeles FC, pela segunda rodada do Grupo D. O único gol da partida foi marcado por Belaïli, no segundo tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro assegura matematicamente a liderança da chave com uma rodada de antecedência. O time comandado por Filipe Luís soma seis pontos após as vitórias sobre Espérance (2 a 0) e Chelsea (3 a 1), enquanto os ingleses e tunisianos três pontos cada. O Los Angeles FC, já eliminado, ainda não pontuou.

Mesmo em caso de derrota na última rodada para os norte-americanos, o Flamengo não pode ser ultrapassado. Isso porque, além da vantagem nos pontos, o clube carioca leva vantagem no primeiro critério de desempate: o confronto direto. Como venceu os dois concorrentes diretos, não há cenário possível em que perca o primeiro lugar do grupo.

O adversário do Flamengo nas oitavas de final será o segundo colocado do Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. A próxima fase da competição começa no dia 28 de junho.