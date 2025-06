Hugo Calderano consegue revanche das Olimpíadas e vence o WTT

Hugo Calderano venceu o WTT - Foto: Reprodução I X

No melhor presente de aniversário possível, Hugo Calderano se tornou bicampeão do WTT de Star Contender em Ljubljana, na Eslovênia, em cima do francês Felix Lebrun. Por quatro sets a dois, com parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11 e 11/6, o brasileiro reescreveu a história triste que viveu nas Olimpíadas de Paris, no ano passado.

Na disputa de bronze dos Jogos Olímpicos, Calderano perdeu justamente para Lebrun, e voltou para casa com o gosto amargo da quase medalha. Neste domingo, 22, completando 29 anos de idade, o brasileiro conseguiu sua revanche, adicionando mais um título à temporada histórica que vem construindo para o tênis de mesa brasileiro.

Neste ano, Calderano já conquistou o primeiro título de Copa do Mundo da história do Brasil no tênis de mesa e o ouro na Bundesliga, além de ser medalha de prata no Mundial. Agora, venceu o WTT, passando por sets muito disputados.

No primeiro, a vantagem de Hugo ficou por apenas dois pontos, com o francês abrindo 10 a 5 no segundo set. Apesar da distância em pontuação, Calderano conseguiu alcançar o empate, e venceu por 15 a 3.

Em seguida, Felix conquistou dois sets seguidos, empatando a pontuação geral de sets em relação ao brasileiro. No 2 a 2, o título ficou para decisão nos sets finais, ambos vencidos por Hugo.

Além da disputa individual, Hugo também foi prata nas duplas mistas, ao lado da namorada Bruna Takahashi. Na final, o casal acabou perdendo com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7 para os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, cabeças de chave número 1 e medalhistas de bronze nas duplas mistas dos Jogos Olímpicos de Paris.