Calderano celebra prata inédita no Mundial: “Foi uma semana incrível”

Hugo Calderano entra para a história do Tênis de Mesa sul-americano - Foto: Reprodução / X / @@WTTGlobal

O brasileiro Hugo Calderano escreveu mais uma página histórica para o tênis de mesa sul-americano. No úliimo domingo, 25, em Doha, no Catar, o número 3 do mundo conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial, ao ser superado na final pelo chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking, por 4 sets a 1.

Apesar da derrota, Calderano fez história ao se tornar o primeiro sul-americano a disputar uma final de Mundial na modalidade.

“Foi uma semana incrível. Eu estava vindo de um título da Copa do Mundo, jogando muito bem. Sabia que seria um grande desafio manter essa forma aqui nesse Mundial, porque o nível do mundo do tênis de mesa é muito alto e muitos jogadores de altíssimo nível. Mas estou muito orgulhoso de conseguir mais uma vez jogar nesse nível. Eu espero continuar evoluindo cada vez mais e aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou, que me apoiou, que mandou mensagem, que mandou força. Muito obrigado de coração a todos vocês e a gente segue em frente”, declarou Calderano em entrevista à CazeTV, após a partida.

O brasileiro, que chegou à final embalado pelo título da Copa do Mundo, em abril, não conseguiu repetir o desempenho da semifinal. Na decisão, enfrentou um Chuqin dominante, que venceu com parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7.

“Claramente eu não consegui propor o meu melhor hoje. Com certeza faltou perna, faltou físico. Acho que o jogo de ontem me esgotou, estava vazio, estava tentando o tempo inteiro voltar. O primeiro set poderia ter sido um pouco diferente, mas, de qualquer jeito, o jogo seria muito longo. Acho que eu não estava com condições hoje de ganhar. Tinha um cara desse nível, ele jogou num nível altíssimo do início ao fim”, admitiu Calderano.

“Acho que tem muito a ver com o meu estilo de jogo também, é muito exigente. Eu sou muito agressivo, preciso muito do meu corpo, da minha parte física. E para eles em geral, os chineses, eles são tipo máquinas, conseguem jogar nesse nível quase que dormindo. Então é muito esforço mental e físico e hoje eu não tinha o que eu precisava”, completou.

Adversário de peso

Com o título, Wang Chuqin, de 25 anos, conquistou o seu primeiro ouro mundial em simples, após ter sido vice-campeão na edição anterior. No ano passado, Chuqin já havia brilhado nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistando dois ouros: nas equipes masculinas (com Fan Zhendong e Ma Long) e nas duplas mistas, ao lado de Sun Yingsha.