Histórico! Hugo Calderano conquista Copa do Mundo de tênis de mesa

A final foi realizada em Macau, na China - Foto: Divulgação/ITTF

Hugo Calderano entrou para a história do esporte ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, derrotando o chinês Lin Shidong, atual número 1 do mundo, por 4 sets a 1. A final foi realizada em Macau, na China, e as parciais foram: 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5.

Com o título, Calderano alcança um feito inédito: é o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a vencer a competição, quebra de tabu que ele já havia iniciado ao se classificar para a decisão.

Resumo da partida:

Shidong começou forte e levou o primeiro set com facilidade (11-6). No entanto, Calderano respondeu com autoridade, aproveitando os erros do adversário e vencendo o segundo set por 11-7. O brasileiro virou o jogo com um disputado 11-9 no terceiro set, e depois dominou completamente, vencendo o quarto por 11-4. No quinto e último set, manteve o ritmo e fechou a partida com um convincente 11-5, garantindo o título e uma vitória histórica para o Brasil.