Gre-Nal tem polêmica com VAR e termina empatado

Gre-Nal terminou empatado - Foto: Lucas Uebel | Gremio

Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1, em clássico ocorrido na noite deste sábado, 20, na Arena do Grêmio. A partida, válida pela quinta (5ª) rodada do Brasileirão, foi marcada por uma polêmica com o VAR.

O Grêmio saiu na frente com um gol contra do goleiro Anthoni. Os visitantes, entretanto, empataram de pênalti com Alan Patrick, que chegou ao sexto gol no clássico, igualando Ronaldinho Gaúcho.

Já no final do jogo, o tricolor gaúcho pediu pênalti de Aguirre em Aravena. O VAR foi acionado, mas o árbitro Bráulio Machado não viu penalidade ao revisar o lance.

Segue o jogo

Com o empate, o Grêmio chegou a quatro (4) pontos, na 16ª colocação. Já o Inter, agora com seis (6) pontos, é o décimo colocado.