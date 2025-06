Hugo Calderano luta, mas fica com a prata do Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano foi seuperado na final do Mundial de Tênis de Mesa pelo chinês Wang Chuqin - Foto: Reprodução / X / @WTTGlobal

O brasileiro Hugo Calderano, fez história ao se tornar o primeiro sul-americano a alcançar a final do Mundial de Tênis de Mesa. No entanto, na manhã deste domingo 25, em Doha, no Catar, o número 3 do ranking mundial foi superado pelo chinês Wang Chuqin (2º), que venceu por 4 sets a 1 (12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7) e conquistou o título inédito aos 25 anos.

Vale salientar que nas últimas 10 edições da competição internacional, a China é dominante e conquistou todos.

No primeiro set, Calderano chegou a ter 10/7, mas Wang reagiu e fechou em 12/10. A partir daí, o chinês assumiu o controle da partida, dominando os sets seguintes com ataques precisos e ótima defesa.

O mesatenista brasileiro ainda venceu o terceiro set, mas não conseguiu manter o ritmo. Essa foi a quinta vitória de Wang em sete confrontos contra Calderano.

Com o vice-campeonato, Calderano garantiu ao Brasil uma inédita medalha em Mundiais. A competição não possui disputa de terceiro lugar.

Confira a campanha histórica do brasileiro no Mundial de Tênis de Mesa:

Estreia: vitória sobre o mexicano Rogério Castro (4-1)

Segunda rodada: venceu o tunisiano Wassim Essid (4-0)

Terceira rodada: bateu o cazaque Kirill Gerassimenko (4-2)

Oitavas: superou o nigeriano Quadri Aruna (4-0)

Quartas: eliminou o sul-coreano An Jaehyun (4-1)

Semifinal: vitória dramática sobre o chinês Liang Jingkun (4-3)