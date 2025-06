Calderano brilha no WTT e decide ouro com Takahashi nas duplas

Hugo Calderano e Bruna Takahashi - Foto: WTT

O brasileiro Hugo Calderano garantiu vaga nas semifinais do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, na manhã deste sábado, 21. Em duelo equilibrado, o maior nome do tênis de mesa nacional superou o sul-coreano Kao Cheng-Juii por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/8, 6/11, 11/5 e 11/9.

Na sequência, ele derrotou o croata Tomislav Pucar por 3 a 0, parciais de 11/4, 11/6 e 11/8, e avançou para a semifinal. Na estreia, o mesatenista já havia vencido o francês Flavien Coton por 3 a 1.

Enquanto Calderano avançou, Bruna Takahashi, que também é namorada do atleta, se despediu da chave de simples. A brasileira perdeu por 3 sets a 1 para Zhu Yuling, de Macau, com parciais de 7/11, 12/10, 7/11 e 5/11. A partida aconteceu poucas horas antes do jogo do seu companheiro.

Apesar da eliminação individual, a parceria entre os dois segue viva na disputa por medalha. Juntos, Calderano e Bruna venceram os representantes de Hong Kong, Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, por 3 sets a 2, e estão na final das duplas mistas. A decisão será neste domingo, 22, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, principais favoritos ao título.