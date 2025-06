Gustavo 'Mosquito' encaminha saída do Vitória; saiba destino

Gustavo Silva, o 'Mosquito', atacante do Vitoria - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Gustavo 'Mosquito' está perto de encerrar sua passagem pelo Vitória. O jogador recebeu uma proposta do futebol japonês e deve embarcar nos próximos dias para assinar contrato definitivo com seu novo clube.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe Silva, do UOL, e confirmada pelo portal 'Arena Rubro-Negra'. Mosquito, de 27 anos, chegou ao Leão na metade de 2024 e disputou 35 partidas nesta temporada, com 10 participações diretas em gols. É, até aqui, o atleta com mais jogos pelo clube em 2025.

Com passagens por Coritiba, Vasco e Corinthians, o atacante pode se tornar a sétima saída do elenco rubro-negro nesta janela de transferências. Já deixaram o clube: Gabriel, Hugo, Thiaguinho, Bruno Xavier, Carlos Eduardo e Janderson.

Por outro lado, o Vitória acertou a chegada do goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport até o fim da temporada.