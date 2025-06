Hugo Calderano e Bruna Takahashi chegam à final do WTT tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi - Foto: Reprodução I X

Brasil na final, casal no topo! Hugo Calderano e Bruna Takahashi já são pelo menos medalha de prata no WTT Star Contender, após vencerem Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, 20. Agora, a dupla segue para a disputa pelo ouro, decidido neste domingo, 22, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, dupla cabeça de chave número um do torneio.

Após vencerem com parciais de 11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6, Hugo e Bruna chegam à primeira final como casal desde que começaram a disputar duplas mistas juntos no final do ano passado. De lá para cá, os dois já venceram juntos a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano.

Caso ganhem a disputa na Eslovênia, terão uma subida significativa em suas pontuações no ranking mundial, já que o torneio vale 600 pontos. Atualmente, Hugo está em terceiro lugar no ranking mundial, e Bruna ocupa a 17ª posição, sendo ambos os melhores mesatenistas do país em seus respectivos gêneros.

No WTT, a dupla começou nas qualificatórias, vencendo o inglês Liam Pitchford e a galesa Anna Hursey por 3 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/5 e 11/6. Já na chave principal, venceram Jong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, dupla número 3 no ranking mundial, por 3 a 1 (11/6, 9/11, 11/5 e 11/8).

O casal volta às mesas para as chaves de simples masculino e feminino ainda nesta sexta. Hugo enfrentará o francês Flavien Coton, enquanto Bruna encontra a chinesa Fan Shuhan, ambos às 14h.