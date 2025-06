Hugo Calderano bate chinês e é finalista no Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano fez história ao se classificar para a final do Mundial de Tênis de Mesa - Foto: Divulgação/World Table Tennis

É do Brasil! Hugo Calderano fez história ao derrotar o chinês Liang Jingkun neste sábado, 24, nas semifinais do Mundial de Tênis de Mesa. Ele se tornou o primeiro atleta de fora da Ásia ou Europa a chegar na grande final.

A vitória de Calderano veio com emoção. O brasileiro abriu 3 sets a 1 e viu Jingkun empatar em 3 a 3. O chinês ainda abriu 3/0 na parcial de desempate, mas Hugo anotou 10 pontos seguidos que garantiram o jogo.

Valente, o chinês chegou a salvar seis match points, mas Calderano aproveitou a sétima e última oportunidade para fechar o set. Ele venceu por 4 a 3 com parciais de 15/13, 11/7, 8/11, 11/8, 3/11, 7/11 e 11/9.

Hugo Calderano disputa a decisão do Mundial neste domingo, 25, contra mais um chinês. O brasileiro encara Wang Chuqin, atual número 2 do mundo, às 9h30, com transmissão do Sportv e CazéTV.