Hugo Calderano vence sul-coreano e garante medalha inédita no Mundial

Hugo Calderano - Foto: AFP

Hugo Calderano fez história mais uma vez nessa sexta-feira, 22. O atleta avançou à semifinal do Mundial de tênis de mesa e garantiu a primeira medalha de um brasileiro na história do torneio. Em Doha, no Qatar, ele dominou o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10.

Além disso, Calderano alcançou sua melhor campanha em Mundiais e já garantiu uma medalha, já que todos os semifinalistas são premiados porque que não existe disputa pelo terceiro lugar. Adversário da vez, o sul-coreano, 17º no ranking, chegou às quartas após eliminar o francês Felix Lebrun, que despachou o brasileiro na disputa do bronze dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Foi uma grande partida, difícil expressar em palavras esse momento. Estou muito feliz e quero continuar levando o melhor do tênis de mesa para o Brasil. Será uma partida muito dura, ele [Jingkun] sabe como jogar em grandes eventos. Espero que seja uma grande batalha", afirmou Calderano ao Sportv.

Calderano volta a jogar na manhã deste sábado, para enfrentar o chinês Jingkun Liang, 5º do ranking, às 11h40. Caso avance para à grande final e seja campeão, o brasileiro será o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a vencer um Mundial de tênis de mesa.