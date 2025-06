Willian José responde sobre ser titular pelo Bahia: "Estou preparado"

Willian José durante entrevista nesta sexta-feira, 23 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Contratação de peso feita pelo Bahia em 2025, Willian José tem alternado entre reserva e titular na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Autor de dois gols na partida que marcou a classificação do Tricolor sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, o atacante concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 23.

Atleta que mais vezes saiu do banco para jogar pelo Esquadrão na temporada, Willian se diz preparado caso seja acionado para assumir a titularidade.

"Venho trabalhando, a gente sabe que é muito difícil escolher titular e reserva durante a temporada porque são muitos jogos. Cada jogo tem que estar bem preparado, e a gente está tentando ajudar cada companheiro para estar à disposição do treinador. Se o professor optar por entrar comigo nos dois jogos, vou estar preparado. Experiência conta, esses jogos importantes. Estou bem e preparado para fazer dois grandes jogos", iniciou o atacante.

Neste sábado, 24, o Bahia embarca para o Rio Grande do Sul, onde fará dois jogos decisivos fora de casa: Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e Internacional, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Temos dois jogos muito importantes agora. No domingo, temos um jogo contra um adversário difícil, que vem brigando na parte de baixo, mas sabemos que o Brasileiro é muito longo e complicado. Temos que fazer um grande jogo para ganhar confiança para o de quarta-feira”, afirmou.

Sem pestanejar, Willian José cravou sobre a importância do duelo contra o Colorado.

É o jogo mais importante da temporada. Sabemos da dificuldade, mas vamos buscar o triunfo contra o Grêmio para chegar ainda mais preparados e confiantes na quarta-feira. Willian José, atacante do Bahia

Bahia e Grêmio se enfrentam às 11h deste domingo, 25, na Arena do Grêmio. O duelo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão, antecede a partida que decide a vida do Esquadrão na Libertadores, contra o Inter, também em Porto Alegre. Na quarta, 28, Esquadrão e Colorado duelam às 19h, no Beira-Rio.