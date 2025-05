Grêmio x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Jogadores do Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Embalado pelo triunfo no Ba-Vi e pela goleada de 4 a 0 em cima do Paysandu pela Copa do Brasil, o Bahia encara o Grêmio na décima rodada do Brasileirão neste domingo, 25, às 11h. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os dois times chegam à partida em situações bem diferentes.

De um lado, o Bahia busca subir mais na tabela, mirando no G-4 e atualmente ocupando a sexta posição, com 15 pontos acumulados até aqui. Para o Grêmio, no entanto, o jogo é uma chance de sair da zona de rebaixamento, em que ocupa o primeiro lugar, com nove pontos até aqui e empatado com o Vitória, primeiro clube fora da zona.

Nos dois últimos confrontos que disputou, o Grêmio não saiu com a vitória, tendo empatado em zero a zero com o CSA pela Copa do Brasil na última terça-feira, 20, e perdido para o São Paulo pelo Brasileirão por 2 a 1 no último sábado, 17.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo canal fechado Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio: Volpi; Ronald, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Acevedo; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem